чт, 22 мая 2014 13:10
М. С. Сафарова, О. И. Афанасьева
Применение афереза липопротеидов при атеросклерозе и его осложнениях - стp. 5
В. М. Миронов, Е. В. Меркулов, А. С. Терещенко, А. Н. Самко, В. В. Соломянный, Н. Р. Тагиева, И. В. Сергиенко, Ю. А. Карпов
Измерение фракционного резерва кровотока для выбора тактики лечения пациентов с многососудистым и многоуровневым поражением коронарного русла - стp. 17
Т. Т. Садыков, А. Н. Самко, И. И. Староверов
Госпитальные результаты фармакоинвазивного подхода у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST - стp. 23
И. Н. Озерова, В. А. Метельская, Н. В. Перова, Н. Е. Гаврилова, О. И. Чернушевич
Связь субфракционного спектра липопротеинов низких плотностей с уровнем триглицеридов в крови при разной степени стенозов коронарных артерий - стp. 33
М. В. Мельников, В. А. Зелинский, А. С. Жорина, Д. А. Чуглова
Кальцификация брюшной аорты при периферическом атеросклерозе: факторы риска и маркеры - стp. 38
К 60-ти летию профессора А.Н. Самко - стp. 43