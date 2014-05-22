М. С. Сафарова, О. И. Афанасьева

Применение афереза липопротеидов при атеросклерозе и его осложнениях - стp. 5



В. М. Миронов, Е. В. Меркулов, А. С. Терещенко, А. Н. Самко, В. В. Соломянный, Н. Р. Тагиева, И. В. Сергиенко, Ю. А. Карпов

Измерение фракционного резерва кровотока для выбора тактики лечения пациентов с многососудистым и многоуровневым поражением коронарного русла - стp. 17



Т. Т. Садыков, А. Н. Самко, И. И. Староверов

Госпитальные результаты фармакоинвазивного подхода у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST - стp. 23



И. Н. Озерова, В. А. Метельская, Н. В. Перова, Н. Е. Гаврилова, О. И. Чернушевич

Связь субфракционного спектра липопротеинов низких плотностей с уровнем триглицеридов в крови при разной степени стенозов коронарных артерий - стp. 33



М. В. Мельников, В. А. Зелинский, А. С. Жорина, Д. А. Чуглова

Кальцификация брюшной аорты при периферическом атеросклерозе: факторы риска и маркеры - стp. 38



К 60-ти летию профессора А.Н. Самко - стp. 43



Загрузить аннотации