От редакции

К 85-летию Евгения Ивановича Чазова - стр. 5



Передовая статья

М. С. Сафарова, И. В. Сергиенко, М. В. Ежов, А. Е. Семенова, М. А. Качковский, И. И. Шапошник, В. С. Гуревич, М. И. Воевода, Ю. П. Никитин, В. В. Кухарчук, Ю. А. Карпов от имени коллектива исследователей

Российская научно-исследовательская программа по своевременной диагностике и лечению больных семейной гиперхолестеринемией: обоснование и дизайн российского регистра семейной гиперхолестеринемии (РоСГХС) - стр. 7



Обзор

Т. С. Воронина, В. В. Раскин, Ю. В. Фролова, С. Л. Дземешкевич

Болезнь коронарных артерий пересаженного сердца и системный атеросклероз – сходства и различия - стр. 16



Оригинальные статьи

А. И. Долгушина

Иммунный статус пациентов пожилого и старческого возраста с хроническими заболеваниями органов пищеварения в сочетании с атеросклерозом в бассейне брюшной аорты - стр. 21



А. Н. Самко, Е. В. Меркулов, М. В. Андреевская, В. М. Миронов, В. Ю. Власов, Д. Н. Филатов

Стентирование почечных артерий в отделе рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения института клинической кардиологии - стр. 28



М. В. Мельников, В. А. Зелинский, А. С. Жорина, Д. А. Чуглова

Кальцификация абдоминальной аорты при периферическом атеросклерозе: факторы риска и маркеры - стр. 33



А. А. Мельниченко, Д. В. Аксенов, О. М. Панасенко, А. А. Ярославов, И. А. Собенин

Модуляция ассоциации липопротеидов низкой плотности с помощью плюроников - стр. 39



В. В. Белов, А. А. Меньщиков, С. Ю. Бездольнова

Влияние раннего назначения статинов разных поколений на функциональные возможности сердечно–сосудистой системы при остром инфаркте миокарда - стр. 47



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