Обзоры

Т. В. Жданова, Н. С. Борзунова, А. В. Назаров

Особенности липидного обмена у пациентов с хронической болезнью почек и влияние гиполипидемических препаратов на почечную гемодинамику - стр. 5



Оригинальные статьи

Н. В. Гомыранова, В. А. Метельская, О. Н. Ткачева, И. Н. Озерова, Н. В. Перова, И. Д. Стражеско

Биохимические маркеры атерогенных нарушений в системе липопротеинов: связь с биологическим и хронологическим старением сосудов - стр. 14



Ю. И. Рагино, Е. В. Каштанова, А. М. Чернявский, Я. В. Полонская, М. И. Воевода

Связь остеонектина с воспалительными, окислительными и липидными биомаркерами при коронарном атеросклерозе и его осложнениях - стр. 20



И. В. Дворяшина, Т. В. Супрядкина

Адипонектин, дислипопротеинемии, инсулин: взаимосвязи и влияние на риск развития рецидива стенокардии у мужчин после реваскуляризации миокарда - стр. 25



В. В. Соломяный, И. В. Сергиенко, В. М. Миронов, А. Н. Самко

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда с коррекцией поглощения излучения в оценке гемодинамической значимости пограничных стенозов коронарных артерий в сравнении с фракционным резервом кровотока - стр. 32



Б. М. Назаров, О. Ю. Агапова, Ю. А. Долгушева, К. А. Зыков, И. Е. Чазова

Эффективность и безопасность применения селективного β-блокатора бисопролола у пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхообструктивными заболеваниями - стр. 38



Д. Ю. Сердюков, А. В. Гордиенко, Н. И. Гуляев

Морфофункциональное состояние печени и сердца у больных в подостром периоде инфаркта миокарда - стр. 46



Клинический случай

А. Л. Бурдейная, М. В. Ежов, Ю. Г. Матчин, И. А. Алексеева, О. А. Комар, В. В. Кухарчук

Липопротеид (а) как единственный фактор риска у молодого мужчины с инфарктом миокарда - стр. 52



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