Обзоры

В. В. Кухарчук, А. Е. Семенова

Коррекция гиперлипидемии: особенности терапии статинами на примере пострегистрационного исследования «КОМПЛАЕНС» - стр. 5



A.В. Клеменов, А. А. Востокова

Особенности и последствия поражения коронарных артерий при болезни Кавасаки - стр. 12



Оригинальные статьи

B.В. Тишко, В. В. Тыренко, А.Н. Шишкевич, И. Б. Олексюк, М. Е. Мешкова, Б. В. Сагун

Влияние коронарной ангиопластики и стентирования на воспалительные биомаркеры у больных стабильной ишемической болезнью сердца - стр. 17



Я. В. Полонская, Е. В. Каштанова, И. С. Мурашев, А. В. Кургузов, A.M. Волков, О.В. Каменская, A.M. Чернявский, Ю.И. Рагино

Взаимосвязь основных показателей кальциевого и липидного обмена с атеросклерозом коронарных артерий - стр. 24



A.Н. Осипенко

Плазмалогенные фосфолипиды при гипоксии миокарда и экспериментальной гипоксии - стр. 30



Б. М. Липовецкий, М. Ю. Мандельштам, В. О. Константинов

Клинико-генетические особенности пробандов с семейной гиперхолестеринемией и членов их семей, наблюдавшихся в Санкт-Петербурге на протяжении 10 лет и более - стр. 41



B. А. Баринова, В. В. Синев, А. И. Рыжкова, С. С. Трубинов, А. В. Желанкин, К.Ю. Митрофанов, А.Н. Орехов, А.Ю. Постнов, И. А. Собенин, М. А. Сазонова

Анализ уровня гетероплазмии мутации митохондриального генома G15059A гена CYTB в липофиброзных бляшках интимы аорты человека - стр. 47



От редакции

К 90-летию академика Юрия Михайловича Лопухина - стр. 52



К 70-летию профессора Владимира Павловича Лупанова - стр. 53



К 75-летию профессора Бориса Алексеевича Сидоренко - стр. 54



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