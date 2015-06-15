Передовая статья

Президиум экспертного совета: Ю. А. Карпов, В. В. Кухарчук, С. А. Бойцов

Заключение совета экспертов Национального общества по изучению атеросклероза (НОА). Семейная гиперхолестеринемия в Российской Федерации: нерешенные проблемы диагностики и лечения. - стр. 5



Обзоры

М. Х. Шогенова, Р. А. Жетишева, А. М. Карпов, Ю. В. Доценко, В. П. Масенко, В. Г. Наумов

Роль окисленных липопротеинов низкой плотности и антител к ним в иммунно-воспалительном процессе при атеросклерозе - стр. 17



Н. С. Синкевич, М. А. Масленников, О. С. Булкина, Ю. А. Карпов

Диагностика периферического атеросклероза на основании определения концентрации циркулирующих биомаркеров - стр. 22



Оригинальные статьи

Г. М. Орлова, А. Л. Небесных

Метаболический синдром в Прибайкалье: этнические особенности дислипидемии - стр. 30



А. А. Дотдаева, З. Б. Хасанова, Л. А. Егорова, Г. М. Шиганова, И. А. Собенин, А. Ю. Постнов, С. А. Бойцов

Генетические факторы риска развития атеросклероза и их взаимосвязь с традиционными факторами риска атеросклероза у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца и проживающих в условиях высокогорья (на примере Карачаево-Черкесии) - стр. 35



А. Н. Сумин, А. В. Осокина, Н. В. Федорова, О. И. Райх, О. Н. Хрячкова, О. Л. Барбараш

Уровень матриксных металлопротеиназ-2, -9 и растворимого лиганда CD40 у больных ишемической болезнью сердца с предрасположенностью к психологическому дистрессу - стр. 41



О. А. Рубаненко, Н. А. Кириченко, О. В. Фатенков

Оптимизация гемостазиологических показателей под влиянием терапии статинами у больных ишемической болезнью сердца - стр. 50



А. Л. Домбровский, И. В. Сергиенко, А. В. Рвачева, А. А. Аншелес, А. Е. Семенова, В. В. Кухарчук

Влияние терапии аторвастатином в различных дозах на эндотелиальные прогениторные клетки и факторы ангиогенеза у больных ишемической болезнью сердца - стр. 56



Клинический случай

Б. М. Липовецкий

О гомозиготных гиперлипидемиях, наблюдавшихся в Липидном центре Санкт-Петербурга - стр. 69



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