Обзоры

С. Г. Козлов, З. А. Габбасов, С. В. Бязрова

Избыточное образование конечных продуктов гликирования как возможная причина повышенного риска возникновения рестеноза после стентирования коронарных артерий у больных сахарным диабетом - стр. 5



В. С. Хазов

Атеросклероз. Осмысление и поиск решения проблемы - стр. 14



В. В. Кухарчук, главный редактор журнала «Атеросклероз и дислипидемии»

Рецензия на статью В. С. Хазова «Атеросклероз. Осмысление и поиск решения проблемы» - стр. 24



Оригинальные статьи

Т. В. Фофанова, Ф. Т. Агеев, М. Д. Смирнова, А. Е. Кузьмина, Э. Ю. Нуралиев

Замена одного гиполипидемического препарата на другой: плюсы и минусы при длительном амбулаторном наблюдении - стр. 26



Н. Н. Вольский, О. М. Перминова, О. П. Колесникова

Экспериментальная дислипидемия, индуцированная плуроником F-127, как модель для выявления общего звена в регуляции иммунного ответа и метаболизма холестерина - стр. 34



О. О. Черняк, Т. Б. Сенцова, И. В. Ворожко, В. А. Тутельян, К. М. Гаппарова

Полиморфизм генов аполипопротеина Е и липопротеинлипазы в оценке эффективности стандартной гипокалорийной диетотерапии у больных ожирением - стр. 44



С. К. Терновой, М. Э. Никонова, Д. В. Устюжанин, Н. С. Серова, Р. С. Акчурин, А. А. Ширяев

Оценка проходимости коронарных шунтов методом мультиспиральной компьютерной томографии в ранние и поздние сроки после операции аорто- и маммарокоронарного шунтирования - стр. 49



М. Х. Шогенова, Р. А. Жетишева, А. М. Карпов, В. П. Масенко, В. Г. Наумов

Окисленные липопротеиды низкой плотности и антитела к ним у больных с коронарным атеросклерозом и здоровых лиц - стр. 56



Л. А. Мартиросян, И. В. Сергиенко, А. А. Аншелес, К. П. Иванов, А. Б. Попова, П. М. Курбанисмаилова, М. В. Ежов, Д. Н. Нозадзе, О. А. Рыжикова, В. Б. Сергиенко

Особенности перфузии миокарда левого желудочка у больных с гиперхолестеринемией - стр. 61



Клинический случай

Н. Б. Горнякова, М. Ю. Зубарева, Т. А. Рожкова, П. П. Малышев

Клинический случай поражения кожи в виде эруптивных ксантом у пациентки со смешанной гиперлипидемией - стр. 71



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