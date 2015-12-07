Оригинальные статьи

Н. А. Барышева, И. Н. Меркулова, М. С. Шабанова, М. А. Шария, С. А. Гаман, Т. С. Сухинина, Т. Н. Веселова, М. Я. Руда

Структурные изменения атеросклеротических бляшек по данным мультиспиральной компьютерной томографии при динамическом наблюдении- стр. 5



Ю. И. Рагино, К. С. Астракова, Е. В. Шахтшнейдер, Е. М. Стахнёва, М. И. Воевода

Уровни в крови пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 (PCSK 9) при гипер- и гипохолестеринемии- стр. 15



Н. Р. Тагиева, Р. М. Шахнович, В. М. Миронов, М. В. Ежов, Ю. Г. Матчин, М. Г. Митрошкин, М. С. Сафарова, В. Н. Шитов, М. Я. Руда

Прогностическое значение характеристик атеросклеротических бляшек в коронарных артериях у больных с острым инфарктом миокарда и хронической ишемической болезнью сердца по данным внутрисосудистого ультразвукового исследования- стр. 20



В. А. Григин, О. В. Стукалова, А. С. Коробкин, Е. Ю. Страздень, Н. М. Данилов, Ю. Г. Матчин, И. Е. Чазова

Возможности бесконтрастной магнитно-резонансной ангиографии в выборе кандидатов для радиочастотной денервации почечных артерий

- стр. 30



А. С. Эшпулатов, Ш. У. Хошимов, Г. Дж. Абдуллаева, А. Б. Шек

Влияние комбинированного носительства полиморфизма генов липидтранспортнойсистемы на показатели липидного обмена у больных с коронарным атеросклерозом

- стр. 40

Я. В. Полонская, Е. В. Каштанова, Е. М. Стахнёва, А. В. Кургузов, О. В. Каменская, Ю. И. Рагино, А. М. Чернявский

Связь гормонов жировой ткани с липидным и углеводным обменом у мужчин с коронарным атеросклерозом- стр.46

Загрузить аннотации