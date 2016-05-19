Обзоры

В.В. Кашталап, О.Н. Хрячкова, О.Л. Барбараш

Клиническая значимость коронарной кальцификации для оценки сердечно-сосудистого риска - стр. 5



В.П. Лупанов

Лечение и ведение пациентов с ишемической болезнью сердца после реваскуляризации миокарда - стр. 15



Оригинальные статьи

В.А. Корнева, Т.Ю. Кузнецова, Т.Ю. Богословская, Р.З. Муртазина, А.В. Дидио, М.П. Серебреницкая, В.О. Константинов, М.Ю. Мандельштам, В.Б. Васильев

Современные возможности диагностики семейной гиперхолестеринемии до появления клинических проявлений атеросклероза - стр. 22



С.А. Бернс, Е.А. Шмидт, Т.А. Хомякова, О.А Нагирняк, О.В. Чувичкина, О.Е. Авраменко, О.Л Барбараш

Роль маркеров окислительного метаболизма липопротеидов в определении отдаленного прогноза у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST - стр. 33



С.В. Ходько, М.Н. Макарова, А.И. Селезнева, С.А. Савельев, В.Г. Макаров, В.В. Малинин

Эффективность и механизмы действия пептида Lys-Glu-Trp на модели гиперлипидемии, вызванной введением Твин-80 - стр. 40



Н.В. Рыбалко, Н.В. Боломатов, В.А. Батрашов, О.И. Виноградов, А.Н. Кузнецов

Церебральная эмболия и связанные с ней сосудистые осложнения при проведении каротидной эндартерэктомии и каротидной ангиопластики со стентированием - стр. 48



А.Н. Сумин, Е.В. Корок, Л.С. Барбараш

Неокклюзивные поражения коронарных артерий в диагностике ишемической болезни сердца: частота встречаемости и возможности верификации - стр. 56



А. М. Абдельлатиф, Ю. А. Шувалова, А.А. Сливкина, А. И. Каминный

Влияние метаболического синдрома на отдаленный прогноз пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST - стр. 68



Клинический случай

О.М. Драпкина, М.В. Фадеева, Е.В. Зятенкова

Применение статинов в терапии системной склеродермии - стр. 76



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