Обзоры

В.Н. Титов, В.А. Амелюшкина, Т.И. Коткина, А.В. Ариповский

Этапы формирования в крови и диагностическое значение модифицированных липопротеинов низкой плотности - стр. 5



А.Б. Сумароков

Длительность применения двойной антиагрегантной терапии у больных коронарным атеросклерозом после имплантации стента - стр. 18



Оригинальные статьи

А.Б. Попова, Н.Б. Горнякова, О.А. Погорелова, М.И. Трипотень, Т.В. Балахонова, Д.Н. Нозадзе, И.В. Сергиенко

Взаимосвязь уровня пропротеин конвертазы субтилизин/кексин 9 типа с выраженностью атеросклероза сонных артерий у пациентов с гиперлипидемией - стр. 33



Н.В. Рыбалко, Н.В. Боломатов, А.А. Абросимов, О.И. Виноградов, А.Н. Кузнецов

Микроэмболические сигналы у пациентов с асимптомным атеросклеротическим стенозом каротидных артерий как предикторы развития острого цереброваскулярного осложнения - стр. 41



А.Н. Сумин, Ю.А. Колмыкова, И.Н. Кухарева, М.В. Отт, Д.А. Сумин, Н.И. Водопьянова, А.А. Морквенас, О.А. Трубникова, А.В. Коваленко

Патологический ЛПИ у больных с острым нарушением мозгового кровообращения: распространенность и факторы, ассоциированные с его наличием - стр. 48



В.В. Генкель, А.О. Салашенко, О.А. Алексеева, М.Н. Денисенко, И.И. Шапошник

Показатели эндотелиальной скорости сдвига у больных с атеросклеротическим поражением артерий каротидного бассейна - стр. 58



Г.Х. Каюмова, В.А. Разин

Ассоциированный с беременностью протеин плазмы а – анализатор нестабильности атеросклеротической бляшки при остром коронарном синдроме - стр. 65



Клинический случай

А.С. Терещенко, Г.К. Арутюнян, В.М. Миронов, Е.В. Меркулов, Л.Г. Амбатьелло, А.Н. Самко

Деформация стента после развития спиральной диссекции правой коронарной артерии - стр. 73



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