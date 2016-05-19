чт, 19 мая 2016 20:41
Обзоры
В.Н. Титов, В.А. Амелюшкина, Т.И. Коткина, А.В. Ариповский
Этапы формирования в крови и диагностическое значение модифицированных липопротеинов низкой плотности - стр. 5
А.Б. Сумароков
Длительность применения двойной антиагрегантной терапии у больных коронарным атеросклерозом после имплантации стента - стр. 18
Оригинальные статьи
А.Б. Попова, Н.Б. Горнякова, О.А. Погорелова, М.И. Трипотень, Т.В. Балахонова, Д.Н. Нозадзе, И.В. Сергиенко
Взаимосвязь уровня пропротеин конвертазы субтилизин/кексин 9 типа с выраженностью атеросклероза сонных артерий у пациентов с гиперлипидемией - стр. 33
Н.В. Рыбалко, Н.В. Боломатов, А.А. Абросимов, О.И. Виноградов, А.Н. Кузнецов
Микроэмболические сигналы у пациентов с асимптомным атеросклеротическим стенозом каротидных артерий как предикторы развития острого цереброваскулярного осложнения - стр. 41
А.Н. Сумин, Ю.А. Колмыкова, И.Н. Кухарева, М.В. Отт, Д.А. Сумин, Н.И. Водопьянова, А.А. Морквенас, О.А. Трубникова, А.В. Коваленко
Патологический ЛПИ у больных с острым нарушением мозгового кровообращения: распространенность и факторы, ассоциированные с его наличием - стр. 48
В.В. Генкель, А.О. Салашенко, О.А. Алексеева, М.Н. Денисенко, И.И. Шапошник
Показатели эндотелиальной скорости сдвига у больных с атеросклеротическим поражением артерий каротидного бассейна - стр. 58
Г.Х. Каюмова, В.А. Разин
Ассоциированный с беременностью протеин плазмы а – анализатор нестабильности атеросклеротической бляшки при остром коронарном синдроме - стр. 65
Клинический случай
А.С. Терещенко, Г.К. Арутюнян, В.М. Миронов, Е.В. Меркулов, Л.Г. Амбатьелло, А.Н. Самко
Деформация стента после развития спиральной диссекции правой коронарной артерии - стр. 73