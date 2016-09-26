Обзоры

А. Б. Попова, Д. Н. Нозадзе, И. В. Сергиенко

Роль PCSK9 в генезе развития сердечно-сосудистых заболеваний - стр. 5



Н. Г. Гоголашвили

Вопросы безопасности аторвастатина у больных с хронической болезнью почек - стр. 15



Оригинальные статьи

А. С. Терещенко, Г. К. Арутюнян, В. М. Миронов, Е. В. Меркулов, А. Н. Самко

Влияние мануальной тромбоэкстракции на восстановление коронарного кровотока у больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST - стр. 30



А. Е. Филиппов, А. Г. Обрезан, Б. В. Помогайбо, П. В. Бовтюшко

Оценка риска развития клинических осложнений атеросклероза по толщине комплекса «интима-медиа» общих сонных и бедренных артерий - стр. 39



C. В. Бязрова, С. Г. Козлов, З. А. Габбасов, О. С. Сабурова, В. П. Масенко

Уровень растворимого рецептора к конечным продуктам гликирования в крови больных сахарным диабетом 2 типа с рестенозом после имплантации в коронарные артерии стентов с лекарственным покрытием - стр. 47



А. Н. Сумин, Н. А. Безденежных, Н. В. Федорова, А. В. Щеглова, Е. В. Индукаева, Г. В. Артамонова

Значения сердечно-лодыжечного сосудистого индекса у пациентов с нарушениями углеводного обмена по данным исследования ЭССЕ-РФ в Кемеровской области - стр. 55



Н. А. Сухатерина

Динамика показателей липидного спектра и маркёров воспаления на фоне приёма аторвастатина у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких - стр. 68



Е. М. Стахнёва, Е. В. Каштанова, Я. В. Полонская, А. В. Кургузов, О. В. Каменская, Ю. И. Рагино, А. М. Чернявский

Связь гормонов жировой ткани с маркерами воспаления и гомоцистеином при коронарном атеросклерозе - стр. 75



А. В. Понасенко, М. В. Хуторная, А. Г. Кутихин, И. И. Жидкова, А. С. Головкин, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш

Связь полиморфизмов генов TLRs со степенью атеросклеротического поражения коронарного русла у пациентов со стабильной формой ИБС - стр. 80



О. А. Рубаненко, О. В. Фатенков, С. М. Хохлунов, Н. А. Кириченко, Т. М. Кузьмина

Факторы воспаления, антиоксидантной защиты и миокардиального повреждения при коронарном шунтировании у пациентов с одно – и многососудистым поражением коронарного русла - стр. 89



А. В. Безденежных, А. Н. Сумин, Я. В. Казачек, А. В. Осокина, Ю. В. Байракова, Н. В. Кондрикова, С. В. Иванов, О. Л. Барбараш

Мультифокальность и прогрессирование некоронарного атеросклероза у пациентов, перенесших коронарное шунтирование - стр. 95



Н. В. Кох, Е. Н. Воронина, Г. И. Лифшиц

Полиморфизм гена APOE, как фактор риска дислипидемии, атеротромбоза и потенциальный фармакогенетический маркер терапии статинами у пациентов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений - стр. 107



Дайджест Международного Сателлитного Симпозиума 84-го Конгресса Европейского общества Атеросклероза, посвященный проблемам изучения липопротеида(а) - стр. 116



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