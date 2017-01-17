Обзоры

В.Б. Сергиенко

Современные возможности радионуклидной молекулярной визуализации атеросклероза - стр. 5



Методические рекомендации



Методические рекомендации по организации медицинской помощи больным с наследственными атерогенными нарушениями липидного обмена в субъектах РФ - стр. 14





Российские рекомендации по диагностике и лечению семейной гиперхолестеринемии - стр. 21



Оригинальные статьи

Г.В. Кузнецова, А.В. Потехина, Т.И. Арефьева, Н.Ю. Рулева, А.Ю. Филатова, А.М. Щинова, А.К. Осокина, Е.А. Ноева, Е.А. Жарова, С.И. Проваторов

Влияние аторвастатина на субпопуляционный состав т-лимфоцитов крови у пациентов со стабильной стенокардией напряжения - стр. 30



О.Л. Барбараш, В.В. Кашталап, М.В.Зыков, А.А. Новицкая, О. Н. Хрячкова, А.Н. Коков, А.В. Воронкина, И.А. Шибанова, Т.А. Раскина

Связь концентрации остеопонтина с тяжестью коронарного атеросклероза и остеопенического синдрома у мужчин со стабильной ишемической болезнью сердца - стр. 40



В.В. Генкель, А.О. Салашенко, О.А. Алексеева, И.И. Шапошник

Комплексная оценка сосудистой жесткости у больных с атеросклерозом периферических артерий - стр. 49



Р.С. Голощапов-Аксенов, Р.Н. Комаров, К.Ю. Лакунин, С.А. Курдо, В.А. Иванюгин, Ж.М. Мирзахамдамов, Р.И. Тураева

Ближайшие результаты стентирования наружной подвздошной вены при механической экстравазальной компрессии - стр. 57





К 75-летию Кухарчука Валерия Владимировича - стр. 63



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