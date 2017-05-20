сб, 20 мая 2017 21:42
Оригинальные статьи
А.Е. Головина, Н.О. Катамадзе, Е.В. Бондарева, С.А. Сайганов, Л.Л Берштейн
Роль ультразвуковой визуализации субклинического атеросклероза сонных артерий в прогнозировании сердечно-сосудистого риска в первичной кардиоваскулярной профилактике - стр. 5
Н.И. Ткачева, С.В. Морозов, Е.М. Стахнёва, В.С. Шрамко, Ю.И. Рагино
Хроматографическое определение содержания жирных кислот в различных биологических средах при атеросклеротических повреждениях
- стр. 17
А.М. Карпов, А.В. Рвачева, У.В. Чубыкина, В.П, Масенко, В.Г. Наумов
Взаимосвязь уровня миелоидных дендритных клеток и концентрации хемокина CCL17 с тяжестью атеросклероза коронарных артерий
- стр. 29
Ю.А. Шувалова, В.И. Каминная, С.А. Москаленко, А.И. Каминный.
Ассоциация классических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний со степенью выраженности коронарного атеросклероза
- стр. 35
В.К. Зафираки, А.М. Намитоков, К.В. Скалецкий, Е.Д. Космачева, Л.В. Шульженко, Д.М.О. Рамазанов, А.А. Омаров, И.В. Першуков
Обострения хронической обструктивной болезни легких и коронарный атеросклероз
- стр. 41
Я.А. Гущин, А.А. Мужикян, А.И. Селезнева, М.Н. Макарова
Комплексная морфологическая оценка атеросклеротического повреждения аорт кроликов в эксперименте
- стр. 50
В.С. Жданов, И.П. Дробкова, В.Г. Цыпленкова, С.П. Веселова
Влияние липоидоза коллагеновых волокон на развитие атеросклеротических бляшек коронарных артерий при ишемической болезни сердца
- стр. 60
Д.П. Цыганкова, Т.А. Мулерова, М.Ю. Огарков, Е.В. Михалина, Е.Ю. Саарела, Я.В. Казачек, А.А. Кузьмина, О.Л. Барбараш
Показатели липидного обмена у жителей Горной Шории: этнические особенности и влияние условий проживания
- стр. 68
От редакции
К 60 – летию Бойцова Сергея Анатольевича
- стр. 77
К 65 – летию Покровского Сергея Николаевича
- стр. 79
Анонс
XII российская научная конференция с международным участием «Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии»
- стр. 81