Оригинальные статьи

А.Е. Головина, Н.О. Катамадзе, Е.В. Бондарева, С.А. Сайганов, Л.Л Берштейн

Роль ультразвуковой визуализации субклинического атеросклероза сонных артерий в прогнозировании сердечно-сосудистого риска в первичной кардиоваскулярной профилактике - стр. 5

Н.И. Ткачева, С.В. Морозов, Е.М. Стахнёва, В.С. Шрамко, Ю.И. Рагино

Хроматографическое определение содержания жирных кислот в различных биологических средах при атеросклеротических повреждениях

- стр. 17

А.М. Карпов, А.В. Рвачева, У.В. Чубыкина, В.П, Масенко, В.Г. Наумов

Взаимосвязь уровня миелоидных дендритных клеток и концентрации хемокина CCL17 с тяжестью атеросклероза коронарных артерий

- стр. 29

Ю.А. Шувалова, В.И. Каминная, С.А. Москаленко, А.И. Каминный.

Ассоциация классических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний со степенью выраженности коронарного атеросклероза

- стр. 35

В.К. Зафираки, А.М. Намитоков, К.В. Скалецкий, Е.Д. Космачева, Л.В. Шульженко, Д.М.О. Рамазанов, А.А. Омаров, И.В. Першуков

Обострения хронической обструктивной болезни легких и коронарный атеросклероз

- стр. 41

Я.А. Гущин, А.А. Мужикян, А.И. Селезнева, М.Н. Макарова

Комплексная морфологическая оценка атеросклеротического повреждения аорт кроликов в эксперименте

- стр. 50

В.С. Жданов, И.П. Дробкова, В.Г. Цыпленкова, С.П. Веселова

Влияние липоидоза коллагеновых волокон на развитие атеросклеротических бляшек коронарных артерий при ишемической болезни сердца

- стр. 60

Д.П. Цыганкова, Т.А. Мулерова, М.Ю. Огарков, Е.В. Михалина, Е.Ю. Саарела, Я.В. Казачек, А.А. Кузьмина, О.Л. Барбараш

Показатели липидного обмена у жителей Горной Шории: этнические особенности и влияние условий проживания

- стр. 68

От редакции

К 60 – летию Бойцова Сергея Анатольевича

- стр. 77

К 65 – летию Покровского Сергея Николаевича

- стр. 79

Анонс

XII российская научная конференция с международным участием «Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии»

- стр. 81

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