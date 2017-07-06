Передовая статья

М.В. Ежов, И.В. Сергиенко, Д.В. Дупляков, О.Е. Абашина, М.А. Качковский, И.И. Шапошник, В.В. Генкель, В.С, Гуревич, С.А. Уразгильдеева, А.В. Трегубов, Т.В. Коновалова, М.В. Музалевская, М.И. Воевода, С.С. Бажан, К.В. Макаренкова, О.В. Тимощенко, Ю.И. Рагино, И.А. Урванцева, К.Г. Кожокарь, А.А. Соколов, О.И. Боева, Е.В. Болотова, Ю.Б. Кушнарёва, Т.Ю. Кузнецова, В.А. Корнева, Д.Ю. Богданов, Е.Е. Чичина, В.М. Соловьев, О.Г. Смоленская, А.С. Галявич, М.С. Сафарова, А.В. Попова, В.В. Малахов, А.А. Аншелес, Д.Н. Нозадзе, А.Е. Семенова, Т.А. Рожкова, Е.Ю. Соловьева, Н.Б. Горнякова, Ю.А. Карпов, В.В. Кухарчук

Результаты Российской научно-исследовательской программы по диагностике и лечению больных семейной гиперхолестеринемией Высокая распространенность, низкая информированность, плохая приверженность

- стр. 5

Обзоры

И.Э. Денека, А.В. Родионов

Ожирение и резистентная артериальная гипертензия

- стр. 16

А.В. Жукова, Г.Г. Арабидзе, О.В. Полякова

Роль комбинированного определения тропонинов и копептина в диагностике и прогнозе при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST

- стр. 25

Оригинальные статьи

И.В. Сергиенко, Л.А. Мартиросян

Перфузия миокарда левого желудочка у больных с гиперхолестеринемией на фоне терапии статинами

- стр. 38

Р.А. Гайфулин, А.Н. Сумин, С.В. Иванов, Л.С. Барбараш

Анализ отдаленных результатов хирургического лечения больных с мультифокальным атеросклерозом в различных возрастных группах

- стр. 48

М.В. Зыков, С.А. Бернс, В.В. Кашталап, О.Л Барбараш

Приверженность к гиполипидемической терапии в течение 3х лет после ОКС

- стр. 58

О. М. Драпкина, Р. Н. Шепель

Геропротективные свойства статинов: влияние на активность теломеразы и длину теломер

- стр. 68

А.М. Андрианова, М.А. Саидова, М.Н. Болотова, С.В. Добровольская

Сравнительная оценка симметричного и асимметричного вариантов ишемической митральной регургитации по данным трехмерной чреспищеводной и двумерной трансторакальной эхокардиографии

- стр. 74

Клинический случай

Ю.А. Прус, И.В. Сергиенко, П.П. Малышев, О.А. Комар, А.Б. Попова, Н.А. Соничева

Редкая мутация гена APOB у пациентки с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией

- стр. 84

Гипотеза

Е. Н. Николаева

Относительный избыток животного белка в питании – инициатор развития атеросклеротического процесса

- стр. 91

Резолюция

Экспертный совет: А. Катапано, В.В. Кухарчук, И.В. Сергиенко, М.В. Ежов, А.В. Сусеков, С.Р. Гиляревский, С.Ю. Марцевич, И.И. Чукаева

Питавастатин – современный статин для коррекции дислипидемии и риска сердечно-сосудистых осложнений

- стр. 104

Объявление

Всероссийская научно-практическая конференция (57 ежегодная сессия РКНПК

- стр. 108

6-я Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы»

- стр. 109

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