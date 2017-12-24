Рекомендации

М.В. Ежов (Москва), И.В. Сергиенко (Москва), Д.М. Аронов (Москва), Г.Г. Арабидзе (Москва), Н.М. Ахмеджанов (Москва), С.С. Бажан (Новосибирск), Т.В. Балахонова (Москва), О.Л. Барбараш (Кемерово), С.А. Бойцов (Москва), М.Г. Бубнова (Москва), М.И. Воевода (Новосибирск), А.С. Галявич (Казань), Н.Б. Горнякова (Москва), В.С. Гуревич (С.-Петербург), О.М. Драпкина (Москва), Д.В. Дупляков (Самара), С.Я. Ерёгин (Ярославль), М.Ю. Зубарева (Москва), Р.С. Карпов (Томск), Ю.А. Карпов (Москва), Н.А. Козиолова (Пермь), Г.А. Коновалов (Москва), В.О. Константинов (С.-Петербург), Е.Д. Космачева (Краснодар), А.И. Мартынов (Москва), Д.В. Небиеридзе (Москва), С.Н. Покровский (Москва), Ю.И. Рагино (Новосибирск), В.В. Скибицкий (Краснодар), О.Г. Смоленская (Екатеринбург), И.Е. Чазова (Москва), С.А. Шальнова (Москва), И.И. Шапошник (Челябинск), В.В. Кухарчук (Москва)

Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр

- стр. 5

Обзоры

И. А. Алексеева, И.В. Сергиенко

Роль аторвастатина во вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в свете современных рекомендаций

- стр. 23

А.Е. Семенова, И.В. Сергиенко

Место питавастатина в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

- стр. 33

Н.Б. Горнякова, А.Б. Сумароков, Ю.А. Прус, И.В. Сергиенко

Современная позиция розувастатина в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

- стр. 46

Ю.А. Прус, И.В. Сергиенко, В.В. Кухарчук, Д.К. Фомин

Кардиотоксичность, индуцированная химиотерапией и лучевой терапией

- стр. 56

Поздравление

К 80-летию Смирнова Владимира Николаевича

- стр. 73

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